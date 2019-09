Vihased loomakaitsjad lõikavad Selveri Partnerkaarte pahameelest pooleks

Loomakaitsjate sõnul on neile laekunud kümneid videoid Partnerkaartide pooleks lõikamisest nii nende vabatahtlikelt kui ka fännidelt. Videote eesmärk on mõjutada Selverit loobuma puurikanade munade müügist aastaks 2025, teatas loomakaitseorganisatsioon.

“Tallinna Kaubamaja Grupi kodulehel on kirjas, et nende põhiväärtusteks on vastutustundlikkus, ausus, läbipaistvus ja usaldusväärsus. Ettevõte, kes klientidele selliseid tõekspidamisi kinnitab, peaks näitama seda ka oma tegudes,” sõnas Nähtamatute Loomade korporatiivsuhete juht Sirly Meriküll, lisades, et grupp on läbirääkimisest loomakaitsjatega keeldunud.