Jaan Viktor on mees, kel on olnud elus erakordne võimalus kohtuda Maria Laidoneriga. Aeg on teinud oma töö ja sellest poisikesepõlve erilisest külaskäigust Haapsallu pole tal meeles palju. Kuid kirjasõna ei kao ja nii ongi säilinud üks kaart, kus tervitus ka proua Laidonerilt.