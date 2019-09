Soomlased uurivad Estonia hauarahu rikkumist

Soome keskkriminaalpolitsei sai eile Lääne-Soome rannikuvalvelt teate tuukrilaeva kohta, mis asus merel Estonia vraki kohal. Teate kohaselt lasti Saksa lipu all sõitvast laevast hauarahu seadusega kaitstud piirkonnas arvatavasti vette sukeldusrobot.

Soomlased algatasid uurimise, et selgitada välja, kas parvlaev Estonia hauarahu on rikutud, ning toimunu väljaselgitamisel on abiks ka Saksa ametivõimud.