Nortsu teel avati uus müügiesindus

“See on perspektiivne piirkond, asukohavalikuga panime kümnesse,” lausus W.EG. Eesti ja W.EG. Balticu juhatuse esimees Timo Raimla. “Me olime Rakveres ka varem esindatud, aga see oli sisuliselt garaažiuberik.”

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami ütles, et Lennuki tööstuspiirkonda lisandub järjest uusi tulijaid. “Nortsu teel on kõik krundid müüdud, Papiaru tee põhjapoolsel küljel on vaba vaid 20 protsenti kruntidest,” lausus ta.