Teatris vesteldakse Ingmar Bergmanist ja alateadvusest

Vestlusringis on tüki "Nagu peeglis" trupp koosseisus näitlejad Grete Jürgenson, Tarvo Sõmer, Madis Mäeorg, Märten Matsu ja lavastaja Madis Kalmet. Vestlust juhib Rakvere teatri kunstiline juht, varem samuti Bergmanit lavastanud Peeter Raudsepp.

Kaasa rääkima ja küsimusi esitama on oodatud kõik, ka need, kes etendust ei vaadanud. Üritus on tasuta.