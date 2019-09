Kaitseministeerium: tuleme vastu nii palju kui vähegi võimalik

Kaitseministeeriumi keskkonna ja planeeringute valdkonna juht Maris Freudenthal selgitas, et vabariigi valitsus on 27. augusti 2015 korraldusega andnud loa kasutada kaitseväe keskpolügooni ümbritsevat riigimetsa alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks, mis tähendab, et see ala on keskpolügooni laiendatud ohuala.