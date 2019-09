Galerii: Tapa elanikud võtsid osa militaartrennist

"Täna tulime Tapa linna, et kaitseväe linnakus epideemia mõõdu saavutanud spordipisikutega ka tsiviilinimesed nakatada," naljatles kapten Deevi Ots. Nimelt peavad kaitseväelased igal aastal tõestama, et nende füüsiline vorm on piisavalt hea, et vajadusel relv haarata ning riigi kaitsmiseks välja astuda.

Selleks aga peab vormi hoidma ja arendama. "Terve ja treenitud keha kulub kindlasti ka tsiviilinimestele marjaks ära," lausub kapten Ots, olles kindel, et militaartrenni nimetuse all Tapa spordihoones toimunud ühisüritusest on kasu ka nendele, kes igapäevaselt digilaigurõivaid ei kanna.