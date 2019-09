Õppurid valmistasid kooli külaliste jaoks laari kingitusi

Aasta tagasi kooli aias kasvatatud, samuti lastevanematelt ja teistelt ümberkaudsetelt toodud suure kõrvitsalaadungi bussi pagasiruumis Tallinna loomaaeda sõidutanud koolilapsed otsustasid koos pedagoogidega tänavu uue idee kasuks. Nimelt tehti sügisene kõrvitsasaak, millele andsid omalt poolt lisa Margot Mitt ja Leonoore Meerja, ühiste jõududega salatiks ning pisteti purkidesse. Nii valmiski korralik laadung maitsvat kraami, mida on hea kooli külalistele kinkida.

Rakke kooli huvijuht Helen Potman rääkis, et nende kool on üks väheseid Eestis, kus eksisteerib toimiv kooliaed, mida ühiste jõududega haritakse. “Suuremahuline kõrvitsaprojekt on meil teist sügist järjest. Kui eelmisel aastal viisime ligikaudu sada kõrvitsat, siis sel aastal otsustasime sügisannid oma tarbeks ära kasutada,” kõneles ta.