Korvpallijärelkasv jättis Coopi karika koju

“Rõõmu tegi, et kõik poisid pingutasid ja olid terve turniiri vältel tublid. Võitlust ja pinget jagus nii palliplatsile kui ka selle serva, kus korralikku atmosfääri aitasid luua lastevanemad. Nende tugi on lastele oluline, ja nii see peabki noortevõistlustel olema,” rääkis Putko.