Põhja-Eesti toit püsib kartulil ja odral

Põhja-Eesti toiduvõrgustiku projektijuht Eha Paas rääkis, et 2016. aasta suvel alguse saanud LEADER-projekti käigus on tehtud tublisti tööd Põhja-Eesti toidumärgise vastu usalduse loomisel, suurendatud oluliselt märgisekandjate ringi, loodud Põhja-Eesti toidu kuvand, ja mis ehk kõige olulisem, tutvustatud kohalikku toitu ja selle tootjaid.

MTÜ Partnerid tegevjuht Elsa Hundt märkis, et lasteasutustes peetud toidupäevade tulemina on osa koole hakanud rohkem kasutama kohalikku toorainet ning koostöö koolikokkade ja ettevõtjate vahel on paranenud.