Ootamatu pööre: kuus Viru-Nigula volikogu liiget tegid poliitilise avalduse  

Poliitilisele avaldusele olid alla kirjutanud Kaido Veski, Koit Oras, Jelena Fjodorova, Marge Zaidullin, Elbe Tull ja Kristjan Vodja. Kaido Veski ütles, et avaldus sai koostatud seetõttu, et allakirjutanute arvates pillutakse üksteisele süüdistusi, ollakse kibestunud ja teatud arutelud on lahmivad ja neid peetakse sotsiaalmeedias. "Seda avaldust sundisid koostama konfliktid," märkis Kaido Veski.

"Oleme seisukohal, et sellisel moel jätkamine pole enam võimalik, teeme vallavalitsusele ettepaneku selgitada arusaadavalt ja selgelt oma seisukohti. Väidame, et vallavalitsus on oskamatu juhtimise tõttu tootnud vastandumist juurde, ei ole püüdnud osapooli rahustada ega mõista. Asjadega kursis olles on tihtipeale võimalik motiive aimata, kuid on vale arvata, et eesmärk pühitseb alati abinõu," lausus Veski volikogus.

Kuus volikogu liiget deklareerisid, et võtavad oma allkirjad koalitsioonilepingust tagasi, et nad saaksid tulevikus teha otsuseid, mis on ette valmistatud korrektselt ja arusaadavalt ning teenivad valla huve.

Kaido Veski ütles, et poliitilises avalduses on palju teemasid, kuid teda on kõige rohkem häirinud asjaajamise lohakus, millel on ka sageli pahatahtlikkuse tunnused. "Ettepanekuid pareeritakse demagoogiliselt. Volikogu on sisuliselt kooma äärel. Sisulisi arutelusid pole, vaideleme detailide üle," ütles Veski.

Ta lisas, et kuna koalitsioonileping pole kunagi toiminud, astuvad allakirjutanud koalitsioonist välja. "Eesmärk võiks olla minupärast see, et algatame uued koalitsiooniläbirääkimised, sisulise, mõistliku arutelu nende osapoolte vahel, kes seda valda juhivad ja volikogu veavad." Tema sõnutsi deklareerivad allakirjutanud nüüd, et on ametlikult opositsioonis.

Seda, et volikogu esimees Riho Kutsar tagasi peaks astuma, Veski ei arva.

Tehtud poliitiline avaldus on mahukas, see koosneb neljast leheküljest. Veski väitis ka, et küsimus ei ole üksikutes juhtumites, vaid nende lahendustes. "Aseri kogukondliku tüli puhul pole me näiteks osapooli mõistnud ega tundma õppinud," tõi ta näite.

Viru-Nigula volikogu aseesimees Koit Oras ütles, et astus eelkõige tagasi seetõttu, et laiapõhjaline koalitsioon ei toimi ja see oli vaja ametlikult ära vormistada. "Kui ma olen poolteist aastat olnud opositsioonis, siis on naljakas, kui olen aseesimees. Loodan, et tekib opositsioon ja hakkame tööle." Oras nentis, et teda sundis sellist käiku tegema ka see, et vallavalitsus teeb mis tahab ja vallavanem Einar Vallbaum on enesekeskne.

Viru-Nigula volikogu esimees Riho Kutsar ütles, et peab poliitilise avaldusega tutvuma. "Teema on kuum ja värske," kommenteeris Kutsar.