Tapa käsipallimehed tegid Viljandiga võiduhõngulise viigi

Teisel poolajal lisas SK Tapa enam kui paarisajapealisele kodupublikule kütet juurde ja hoidis kohtumise skoori enam-vähem tasakaalus. Viigipunkt saavutati teenitult. Õige vähe jäi puudu, et kohtumine oleks tüüritud ka võidusadamasse. "Otsisin kogu mängu vältel sobivat koosseisu, kuid ei leidnud. Viik oli õiglane tulemus, kuigi enne mängu uskusin, et oleme suutelised rohkemaks," tunnistas tapalaste juhendaja Aron Jaanis. "Samas tahtmise taha meestel midagi ei jäänud ja seda nägid ka kaasaelajad."

Viljandi meeskonna peatreener Marko Koks märkis, et Tapa vastu pole kunagi vahet, mis koosseisuga vastane mängib. "Nad on alati tahmist täis, bravuurikad ja võitlevad lõpuni. Seekord samamoodi," rääkis Koks. "Meil oli mängu algusest peale võimalik minna eest, aga näitasime hästi kaootilist mängu: saavutasime alguses edu ja andsime sama lihtsalt selle käest. Lõpus, tunnistan, oleksime võinud mängu kaotada. Nii, et peame viigipunktist natuke isegi rõõmu tundma."