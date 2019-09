Vinni volikogu pidas sportliku istungi

Esmalt külastati ventilatsiooniruumi, kus vahetati välja pool sajandit vana aparatuur. Prave sõnul oli see aastakümnete jooksul nii pehkinud, et puudutades kukkus kokku. Uuel aparatuuril on 20-aastane garantii. Lisaks täisautomaatikal põhineva ventilatsiooniaparatuuri paigaldamisele soojustati torustikku terve kompleksi ulatuses.

Vallavolikogu liige Aarne Laas päris kompleksi juhatajalt, kas uuenenud spordirajatisele on tehtud ka äriplaan. Prave vastas, et esmalt tuleb maja täielikult korda teha ja siis saab hakata rehkendama. Vinni endine vallavanem Toomas Väinaste selgitas kolleegile, et maal ei saa spordihoonelt otseselt kasumlikkust nõuda, sest see rajatis, mis annab inimestele mitmeid võimalusi tervislikult vaba aega veeta, on hindamatu väärtusega. Prave lisas, et 80 000 eurot aastas, millega vald kompleksi toetab, on teiste spordirajatisi omavate omavalitsustega võrreldes kõige väiksem toetussumma.