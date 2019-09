Athenas põimuvad kunst ja teater

“Teater on mu eriala, millega olen tegelnud 18 aastat. Imestan, et ma varem ei tulnud selle peale, et kunsti- ja teatripool kokku panna ja luua ring, kus õpitakse vaatama teatrit kunstniku pilgu läbi. See on väga paljutahuline ala: räägib ju visuaalile keskenduv kunstnikutöö vaatajaga ka alateadvuse kaudu,” arutles kunstnik.