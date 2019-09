Tellijale

Vainola nendib, et küllap on talle 2015. aastast, mil ta Eesti Energia juhatusse tööle asus, tõepoolest mingi märk külge jäänud. “Siis meil olid ka hästi keerulised ajad,” räägib mees rahulikult. Tollal oli raske aeg õlitööstuses, aga Vainola sõnul aitas hea meeskond kiiresti vajalikud ümberkujundused ja koondamised teha. “Võibolla see oli põhjus, miks Põhjarannik arvas, et praegusel raskel ajal mina kõige paslikum mees oleks. Aga ühest inimesest ei sõltu midagi, kõik on meeskonnatöö.”