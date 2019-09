Nädala kaja: usaldan, ei usalda

Üks kõnekamatest sõnumitest tuli kesknädalal Rakvere linnavolikogust, mille enamik liikmeid arvas, et eelmistel kohalikel valimistel rahva seas populaarseimaks kandidaadiks osutunud Marko Torm ei ole linnapea ametisse enam sobilik. Päev enne umbusaldushääletust koos kaaslastega opositsiooni kolinud keskfraktsiooni juht Siret Kotka-Repinski sõnul on põhjuseid mitu. Kaalukamaiks osutusid tema sõnul Moonaküla linnaosa tänavate renoveerimisega seotud probleemid.

Fakt on, et enne järgmisi lähenevaid kohalike omavalitsuste volikogu valimisi on mitmes Lääne-Viru omavalitsuses juhid vahetunud. Meenutame näiteks Haljala valda, mille ees ei seisa juba jupp aega eelmistel valimistel teistele kandidaatidele pika puuga ära teinud Leo Aadel. Tõmmates paralleele Marko Tormiga, tuleb nentida, et etteheited Aadlile olid üsna sarnast laadi. Tema puhul toodi ettekäändeks Haljala koolimaja ehitusega seonduv. Kes teab, millal uus koolimaja Haljalasse lõpuks tuleb, aga kevadel volikogus tõstatatud teema oli Aadli kangutamiseks piisav. Nii et järgmistel linnapeadel ja vallavanematel on siit üht-teist kõrva taha panna: suurte ideede ja projektidega kaasnevad suured riskid.