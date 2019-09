Kolumn: ma armastan moslemit, 6. lugu

Tellijale

“Käisin Süürias koolis, olin paHHa poiss. (Et araabia keeles on kolm eri h-d, kõlab sõna “paha”, nagu hingaks lahtise suuga peegli peale.) Õppida ma ei viitsinud, jalgpall oli kõige tähtsam. Kord kaklesin endast vanema poisiga, ma lõin ta käeluu katki. Sain karistada: kooli direktor peksis kooli ees kepiga mu jalataldu. Oli väga valus ja häbi ning mind visati koolist välja. Kartsin, et saan ka emalt peksa. Isa hoidis mind väga, kuid ta oli väga õnnetu sellise poja üle. Isa soovis mulle parimat, aga mina ei kuulanud teda ... Kahjuks! Peale viiendat klassi läksin tööle, onu võttis mind enda juurde restoranikööki. Söögitegemine meeldis mulle kohe. Ja meeldib siiani. (Praegu töötab Mohammad Rakveres pagarina.)