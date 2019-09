Muusikapäeval kõlavad Virumaal puhkpillid

Tellijale

Muusikapäeva programmijuht Kaisa Lõhmus rääkis, et pillide jagamine Eesti piirkondade vahel kujunes üsna loomulikult – sel aastal kuuleb Lääne-Virumaal 1. oktoobril noorema põlve puhkpillimängijaid. “Tahame propageerida muusikaharidust, seepärast läheme inimestele nii-öelda koju. Tegemist on päevase programmiga ning läheme sinna, kus on inimesed – lasteaedadesse, koolidesse,” rääkis Lõhmus ja rõhutas, et üritustele võivad julgesti tulla kõik huvilised.