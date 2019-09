Rail Baltic: peame arvestama 40-kraadise kuumaga

Valmis on saanud uuring, mis hindab kliimamuutuste mõju Rail Balticu raudteele kogu selle elutsükli vältel. Viimase 30 aasta ilmastikuandmetele ning riiklikele kliimaprognoosidele tuginedes jõuti uuringus järeldusele, et talved on Balti regioonis tulevikus leebemad ja võrreldes praegusega vähema lumega.