Ränk rebimine Estonia põhjast laevalaele päästis elu

Näeme jälle! Niimoodi on Jaan Sternil (79) komme jätta hüvasti. Nii ütles ta ka enne seda saatuslikku päeva, 28. septembrit 1994. Kakskümmend viis aastat tagasi. Ta pidas abikaasale antud sõna. Aga kuidas pääseda kümnekorruselise maja kõrgusest labürindikeerukusega laevast, kui tead vaid, et tuleb minna? Ehkki õues on jõhker torm. Ja seljas on ainult ... aluspesu.