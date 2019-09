Rakveres toimub energiamess "Kütame!"

Energiamessi Viking Window laval toimuvad sisukad rahvakoolitusprogrammid nii suurtele kui väikestele - MTÜ Eesti Pottsepad koolitavad rahvast õige ja ohutu kütmise ja küttekehade hoolduse osas, Elektrum ja Lottemaa ühise esinemise teemaks on "Tark elekter".

Energiamessi "Kütame!" korraldaja on Eesti Messid. Korraldajate missiooniks on harida energiatarbimisega kokkupuutuvaid Eestimaa elanikke ning edendada energiasäästlikku ja tarka käitumist igapäevaeluks vajalike oskuste osas. Varem on energiamessi korraldatud Pärnus ja Tallinnas.