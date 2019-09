Politsei paneb kõigi südamele, et pimedal ajal on helkuri kandmine kohustuslik ning võib päästa elusid. Helkurit on soovitav kanda sõiduki tuledega samal kõrgusel, ehk umbes 50-80 cm maapinnast. Kui kantakse ainult ühte helkurit, tuleb see kinnitada keha sõiduteepoolsele küljele. Tähtis on, et rippuv helkur jope või mantli serva alt välja ulatuks ning oleks nähtav võimalikult mitmest küljest.