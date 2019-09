Galerii: maod Kunda muuseumis

Kundas olid nõus piltnikule poseerima kalifornia kuningmadu, must roninastik ja sisalik tokee. Neist viimane oli vaatamata oma väiksele kasvule kõige tigedam ja pistnuks kõik nahka, kui ainult saanuks. Kuningmadu ja roninastik käitusid viisakalt, lubasid end uudistajatele ka kaela panna. Seejuures kinnitas Toomas Pranstibel, et roninastikul oli "raske lapsepõlv": elades lemmikloomapoes oli ta kuri ja tige, hammustas poemüüjat ja kõik kartsid teda. Öösel pani ta mitu korda oma terrariumist plehku, aga mitte kaugele: naabruses asuvasse kalade akvaariumisse, kus maiustas kuni hommikuni hinnaliste ja kalliste kuldkalakestega. Kui Toomas Pranstibel roninastiku viimaks endale ostis, sai ta esimese asjana samuti pureda, kuid praegu ollekse head sõbrad ja must roninastik on oma halvad kombed ammu unustanud.