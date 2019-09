Mädapea mõisal on laadaasjaga suured plaanid

Mõisa perenaine Marika Vartla rõõmustas, et laadatelkide ümberpaigutamine suuremale maa-alale õigustas end igati, varasemalt plaanitud plats oleks väga kitsaks jäänud. Seada laat maal elamise päevale oli ühine mõte Rakvere vallaga. Aga saladuskatte all teatas mõisaproua, et plaan on laat kasvatada veelgi hulga suuremaks ja saada üheks võimsaks Põhja-Eesti sügislaadaks.

"Maale elama me küll enam ei tule, aga noored peaksid tulema," ütles proua Linda. "Need noored, kes prügi koristavad, loodust armastavad ja tööd ei karda. Need, kes teavad, mis pidi porgand kasvab." "Jah, need noored, kes raskusi ei pelga," sõnas proua Silvia, kes kiitis väga Mädapea mõisa ja arvas, et sõpradele on pealinnas küll paljust rääkida. Kotis ostetud sibulad ja küüslauk, lisasid prouad, et see, et laadal on elav muusika, on eriti tore. Keset platsi musitseeris Pisikeste Pillide Punt.