Väike-Maarja vallas on eriline tõmbenumber, mis veab maale kaugeid külalisi

"Meie eesmärk ei olegi inimesi siia palju juurde meelitada. Eesmärk on hoopis olemasolevaid hoida." Ja seda, millega inimesi paigal hoida, Kesküla sõnul jagub. Inimesed on head ja sõbralikud, kõik eluks vajalik on käe-jala juures ning sportimisvõimalusigi on rohkem kui küll.