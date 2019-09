Martin Repinski plaanib Kuremäele suurt kitsefarmi

Repinski plaanib Kuremäel endise veisefarmi territooriumile ehitada esimeses etapis 4000 kitsega farmi ja juustutööstuse, mille hinnanguline maksumus ulatub üle viie miljoni euro. Kevadel lootis Repinski, et suvel õnnestub ehitusega algust teha. Nüüd ütles ta, et ehituseks on kõik valmis, ent selle algusaeg sõltub sellest, kuidas lähevad läbirääkimised potentsiaalse partneriga, kes oleks nõus kogu tulevase toodangu ära ostma.