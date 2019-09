Tarvas tüüris Eesti-Läti korvpalliliiga esimeses matšis kohe võidule

Tarvas tegi üsna korraliku edu sisse esimestest minutitest ja juhtis avapoolaja lõpetuseks 39:26. Vastastel ei õnnestunud ohtlikult lähedale tulla ka kahel viimasel kümneminutilisel mänguperioodil teisel poolajal.

Peatreener Juris Umbraško (keskel) tunnistas mängu lõppedes, et Tarva meeskond tundis ennast Liepājas justkui kodusaalis. Seda tänu 15-le tiimi Lätti toetama sõitnud häälekale poolehoidjale.

"Suutsime näidata, et meil on olemas nii vaimne kui ka füüsiline võimekus ning suudame mõnegi kogenud palluri, kes elab juba töömehe elu, sellisel tasemel korvpallimängu juurde tagasi tuua," rääkis Rakvere Tarva peatreener Juris Umbraško. "Poisid olid tublid, pingutasid terve kohtumise vältel ning andsid mitmes situatsioonis endast enamgi veel, kui oleksin võib olla osanud loota. Ma tean samas, et nad suudavad palju rohkem."