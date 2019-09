Sügis käes, raha läinud, linnud lähevad, Moonakülas mure ja rahulolematus jäävad ...

Selle ajaga valmib mõnel pool üks metroojaam.

Alustati Põhja tänavast ja nüüd lõpetatakse ümberehitust Kesk tänaval. Töö kvaliteedil on märkimisväärne vahe. Küsisin Põhja tänaval töölise käest, miks seda killustikupatja nii vähe tambitakse, normatiiv on miski muu. Vastuseks sain, et nii peabki. Aga lisaraha on Kesk tänaval imet teinud. Vähemalt esialgsel vaatlusel on äärekivid sirgelt paigaldatud.

Tundub, et Kesk tänavast saab nüüd näidistänav. Tore! Turistidel uuel aastal hea tulla uudistama ropu raha eest ehitatud (kurikuulsat) tänavat.

Millal kord see puder valmib, et elu läheks normaalset rada edasi? Lõpetamata pisitöid on Moonakülas küll. Uuel linnavõimul on raske olukord.

Muret teeb ikka veel liiklus. Paigaldatud on ajutised liiklusmärgid kiiruspiiranguga 30 kilomeetrit tunnis. Ei tea, kellele? Kiiruspiirang on jalakäijatele, et nad auto alla ei jääks. Isegi veoautod ja traktorid kihutavad 50 kilomeetrit tunnis.