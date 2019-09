Vinni-Pajusti rattasõidul osales 60 last

Auhindadeks said parimad kaela medalid ning meened nii Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudilt kui ka Vinni vallavalitsuselt.

Rattasõidul said lapsed proovida oma oskusi ka maanteeameti vigursõidurajal. Maanteeameti esindajad jagasid kohapeal näpunäiteid ohutuks liiklemiseks.

Vinni valla noorsoo- ja spordinõuniku Uno Muruvee sõnul on kavas rattasõiduga jätkata edaspidigi, sest aasta-aastalt on kasvanud osalejate arv. "Meile korraldajatele teeb heameelt, et laste sõidud lähevad korda nii lastevanematele kui vanavanematele, kes lapsi rajal ergutavad ja toetavad," ütles ta.