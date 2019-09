Tapa vallavanem kohtus Prantsuse merejalaväelaste komandöriga

Valla veebileht kirjutab, et Prantsuse ohvitserid tundsid huvi kohaliku eluolu vastu, huvitudes ka vaba aja veetmise võimalustest ning kaubandus- ja toitlustusettevõtete olemasolust. Samuti tunti huvi, kas on saaks korraldada koos kohaliku kogukonnaga üritusi.

Eriliselt rõhutati, et Prantsusmaa sõjaväelased tahavad hoiduda negatiivsetest vahejuhtumitest kohalikega. Vallavanem Tell tõdes, et Eestis oldud nelja aasta jooksul pole liitlasvägede sõduritega ette tulnud vähimaidki probleeme.