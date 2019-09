Tellijale

Inimese sisse küll ei näe, kuid pakun, et energilisele Tormile sai saatuslikuks see, et tal oli teistest võimule valitud volikogulastest märksa tugevam mandaat. Eks nii võiski Tormil tekkida tunne, et linnakodanike soosikuna võib ta olulisi otsuseid teha enne seda, kui volikogu on need kinnitanud.