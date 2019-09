Tamsalus Ääsi tänaval korterelamute juures valmis lastele nüüdisaegne ja nägusate atraktsioonidega mänguväljak, on kirjas Tapa vallavalitsuse kodulehel. Senine mänguväljak rajati ammu ning aeg oli oma töö teinud. Uuendatud mänguväljakule on paigaldatud tänapäevased ja lastele sobivad atraktsioonid, maapinda katnud kõdunenud koorepuru on asendatud liivaga. Mänguväljaku ja sõidutee vahele on rajatud piirdeaed.