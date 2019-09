Juhtkiri: mis on valesti läinud?

Ometi oli tehtud kõik: reklaami oli kõvasti, ettevalmistused olid põhjalikud, võõrustajad olid külalislahked ja laupäevane ilm oli ilus. Mis siis ikkagi viltu läks?

Äkki linlast lihtsalt ei huvita. Las maalane ponnistab, linlane ei viitsi. Ei vaevu ta kutsesse süvenemagi: ah, nagunii on porine ja igav. Paljud on maalt linna põgenenud, uskudes, et elamine pealinnas teeb ta erilise­­­­(ma)ks, teised arvavad, et mõistuslik elu lõpeb Tallinna piiril. Keda vaiksemad paigad huvitavad, on ise otsinud maakoha. Teised keerasid maalaste lahkelt sirutatud sõbrakäele lihtsalt ükskõikselt selja.

Või on põhjus selles, et kui on tehtud otsus, et maal ei saa head palka ega töökohta, siis pole mõtet ka külasid uudistama minna?

Või peaks maale kutsuma suvel? Siis on käik sinna isegi trendikas.

Või ei jõudnud kampaania sõnum linnainimesele kohale? Maaelanikud tundsid ise huvi, kuidas neil läheb, aga linnainimestest jooksis üleskutse mööda. Sel juhul polegi muud rohtu, kui et kampaania korraldajad peavad maha istuma ja analüüsima, kuidas linnavurledele asi atraktiivseks teha.

Võimalik, et korraldajad lähenesid ettevõtmisele liiga akadeemiliselt, soovides rääkida asjast, mitte tilu-lilust. Ehk ei saagi teisiti, kui suveetenduste või avatud talude päevaga. Ehk ongi nii, et pane etenduse värava taha pardid prääksuma ja kitsed mökitama ning rahvas tuleb – no etenduse võib ju ka muu kõrvalt ära vaadata.

Äkki oleks valdadesse kaugeltki tuldud, kui Piibud ja Tuudud, Taukar ja batuudid välja kuulutatud olnuks?

Ent huvipuudus ei kollitanud vaid maal elamise päeva korraldajaid. Kunda tsemendimuuseumis rääkisid nädalavahetusel pädevad inimesed, sealhulgas tuumafüüsika doktor, tuumajaamadest. Mis te arvate, kui palju kuulajaid oli? Koos ajakirjanikuga täpselt 11! Aga kui kord peaks tuumajaama ehituseks minema, siis on piketeerijaid ja vastuväitjaid tuhandeid. Sest loengut kuulata ja mõista on ju palju tüütum kui plakatiga vehkida.