Tellijale

Minu arvates on liikunud soojamajandus Tapal ülesmäge. Kindlasti on meie linnale lisanud atraktiivsust ka kaitseväe objektid, aga lõppkokkuvõttes on olukord Tapal palju parem kui kunagi varem. Kliendina huvitab mind varustuskindlus ja toasooja hind. Kuigi hinna üle võib alati nuriseda, on kindel see, et praegu liigub soojahind languskursil. Olen fikseerinud hindasid alates 2008. aastast, mil toasooja eest tuli välja käia 890 krooni megavatt-tunni eest. 2010. aastal kerkis hind 68,26 eurole megavatt-tunni eest ning hinna tipp saabus 2014. aastal, mil üks megavatt-tund maksis 74,07 eurot.