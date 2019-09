Tellijale

“See on perspektiivne piirkond, asukohavalikuga panime kümnesse,” lausus W.EG. Eesti ja W.EG. Balticu juhatuse esimees Timo Raimla. “Olime Rakveres ka varem esindatud, aga see oli sisuliselt garaažiuberik. See, mis nüüd Nortsu teel välja kukkus, on väga hea asi. Too või firma juhtkond ja peakontor Rakveresse üle.”