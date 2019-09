Vinni valla hooldekodude dementsed kliendid said GPS-iga seadmed

“Lähedal on pood, raamatukogu, päevakeskus – nüüd saavad meie kliendid neid teenuseid tarbida, ilma et hooldekodu personal peaks muret tundma eaka võimaliku eksimise pärast,” rääkis Kesamaa. “25 aastat tegutsenud Ulvi hooldekodust on kaks inimest lahkunud taevastele teedele just seetõttu, et nad läksid jalutama, kuid ei leidnud tagasiteed ning hukkusid. Need on väga drastilised näited. Usun, et uued seadmed aitavad selliseid olukordi vältida,” rääkis Kesamaa.