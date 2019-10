Täna sündis Rakvere linna uus koalitsioon

Enne koalitsioonilepingu allkirjastamist kinnitasid kõik koalitsioonipartnerid, et ühisosa leidmine koostööks ei olnud keeruline. "Mu kõige suurem rõõm selle vahepealse nädala jooksul (nädal tagasi umbusaldati linnapea Marko Tormi – toim.) on olnud see, et kõigi linnavolikogus esindatute jaoks langeb linnaga seotud olulistes asjades 99 ja rohkemgi protsenti kokku. Koalitsioonilepingusse sai väga suur ühisosa ideedest, mida linnas on veeretatud," kõneles linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami.