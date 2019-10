Uhtnas tuletati meelde sajanditagust maareformi

EV 100 juhtrühma esimees Toomas Kiho nimetas, et sada aastat tagasi Eestis tehtud maareform oli üks Euroopa radikaalsemaid. Selle auks on tänaseni säilinud teadaolevalt neli mälestuskivi, neist kolm on Virumaal. Minister Aab märkis, et saja aasta eest ei võidelnud Eesti mehed mitte ainult vabaduse, vaid ka maa eest.