Naabri ehitustegevusest heitunud mees kutsus päästjad

Sireenide huilates kohale kihutanud päästjad selgitasid, et helistaja oli Arvin, kes nägi koduhoovis suitsu ja sädemeid. Hiljem selgus, et need oli põhjustanud Arvini naaber, kes oli maja puuseina lõiganud umbes 15 X 15 sentimeetri suuruse augu. Et mingit tulekahju polnud, hindasid pritsimehed olukorda kahe naabrimehe vahel tekkinud tüliks ja kutsusid politsei.