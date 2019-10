Kanada noormees tuli Eestisse aega teenima

Rakverlane Kareen tuli Rakvere spordikeskuse parklasse eile, kuid Tapale jõudis alles teisipäeva lõunaks. “Vaatasin kutse pealt kuupäeva valesti, ilmselt oli tahe teenistust alustada niivõrd suur. Aga pole hullu, hea meel on – nüüd on varustus käes ning ootan põnevusega, mis edasi saab,” ütles noormees naeratades.

“Kui minu ema sai teada, et kavatsen kaheksaks kuuks ajateenistusse minna, muutus ta kurvaks – kahjuks ei saa ta mulle siia külla tulla,” ütles kanadalane Zachary Amolins, kes tuli Eestisse just selleks, et kodanikukohust täita. “Tegelikult on minu vanemad kindlasti minu valiku üle uhked: ma olen Eesti kodanik, minu siinsed sõbrad on juba reservväelased, ka mina soovin oma panuse anda samal ajal oma esivanemate emakeelt õppides,” lisas reamees Amolins.