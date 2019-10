Urve Tinnuril ilmus kaks lasteraamatut

Kirjaniku sõnul on raamat kirjutatud, pidades sihtrühmana silmas koolieelikuid. “Et tekst on trükitähtedega, sobib see väga hästi väikestele agaratele lugejatele omaette pusimiseks ja veerimiseks,” sõnas ta.

Urve Tinnuri rääkis, et algselt olid lood kirja pandud mudilaste ajakirja Mesimumm jaoks. “Kohtumistel lasteaedades, kus neid ette lugesin, võtsid lapsed need lood väga soojalt vastu. Nii lapsed kui ka õpetajad avaldasid soovi, et jutukesed võiksid ilmuda ühiste kaante vahel. Nii see raamat sündiski,” jutustas ta.