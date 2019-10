Tellijale

Äripäeva 500 rikkaima inimese edetabelis on Lääne-Viru ettevõtjatest endiselt kõrgeimal kohal omanimelise kaupluseketi omanik Oleg Gross. Mullusega võrreldes on tema vara koguväärtus küll üle kuue miljoni euro võrra kasvanud, kuid 128,9 miljonit eurot annavad talle mullusest 15. kohast tänavu ühe võrra kehvema positsiooni.

Rikkuselt järgmine läänevirumaalane on endist viisi Võsu külje all Lavikul elav Olav Miil, kuid tema varandus on tunduvalt kokku kuivanud, sest Vjatšeslav Leedoga koos aetud praamiäri kõrbes põhja ja mehed läksid tülli. Mullu oli Miil 70 miljoni euroga 38. kohal, tänavu on tema varanduse suuruseks “vaid” 48,6 miljonit eurot, mis annab 65. koha. Leedost siiski 11 kohta kõrgemal.