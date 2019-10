Roland Poom ja Ken Järveoja lähevad Walesis püüdma MM-tiitlit ja uustulnuka auhinda

Viiendat ja viimast korda on sel hooajal stardis ka Junior WRC MM-klassi võistluspaarid, keda mudastele ja libedatele kruusateedele startimas 11. Neljandat korda sel hooajal on MM-rallil M-Sport meeskonna Ford Fiesta R2T autol stardis ka Rakvere noormees Roland Poom ja Ken Järveoja, kes enne hooaja otsustavat rallit hoiavad JWRC sarjas neljandat kohta. Tänavu Rootsis ja Soomes noortele pilootidele mõeldud sarjas poodiumile jõudnud eestlased lähevad poodiumimõtetega starti ka Walesis.

Kui JWRC MM-sarja üldvõidule on eestlaste võimalused pigem matemaatilised, siis palju parem seis on neil JWRC uustulnukate arvestuses, kus Poom – Järveoja hoiavad rootslaste järel teist kohta.

Kui Järveoja on Walesis 10 aastat tagasi startinud, siis Poomile on see nendel legendaarsetel teedel esimene ralli. Tõsi, enne tänavuse hooaja Korsika MM-rallit testis Poom just Walesi asfaldil, kuid sealsete kruusateedega tal varasem kokkupuude puudub.

"Topelt punktid Walesis annavad meile matemaatilise võimaluse ka JWRC MM-tiitel võita," kõneles Roland Poom ja lisas, et minnakse sellele etapile sama plaaniga nagu teistelegi: tahaks kõik katsed läbi sõitja ja lõpetada poodiumil. "Kõik, mis on rohkem, olen rahul, alla selle mitte. JWRC sarjas on vaja eelkõige mõistliku tempoga sõita ja autot hoida, sest R2 autoga ei saa alati endast maksimumi anda, vaid peab targalt sõitma. Need 15 000€, mis on uustulnukale auhinnaks oleks kindlasti järgmise hooaja eelarvet silmas pidades abiks,“ lausus Poom.