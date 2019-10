Riigi üleminek e-arvetele on toimunud sujuvalt

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) e-arvete haldussüsteemis menetletakse ligikaudu 30 000 e-arvet kuus. Üleminek e-arvete kohustuslikule esitamisele on toimunud sujuvamalt, kui sellise ulatusega projekti puhul eeldada võis. Kui enne juulit oli avalikule sektorile esitatavatest arvetest masinloetav vaid kolmandik, siis pärast juulit on nende osakaal tõusnud juba 95 protsendile. Ülejäänud 5% on välismaiste äriühingute poolt esitatavad arved, millele Eesti raamatupidamise seadus ei laiene.

"Üleminek masinloetavatele e-arvetele on toimunud suuremate tõrgeteta ning arvete esitajad on olnud üldjuhul teadlikud selles valdkonnas toimunud muudatustest," ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektor Tarmo Leppoja ja nentis, et oldi valmis nõustamisvajaduse suureks kasvuks. Praktikas on selle vajadus olnud prognoositust pigem väiksem. "Arved jõuavad RTK raamatupidajatele nüüdsest kiiremini ning käsitsi sisestamisel tekkida võivate vigaste andmete hulk on tänu automaatsele edastusele vähenenud miinimumini. E-arvete kasutusele võtmine on aidanud kaasa arvestusteenuse kulu vähenemisele ning säästab seega maksumaksjate raha,“ lausus Leppoja.