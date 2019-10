Vilgu-Vinni-Pajusti ristmik läheb remonti

Vinnis teostab ristmiku 196 000 eurot maksvaid remonditöid OÜ Warren Teed. Äriühingu projektijuht Ardo Rannu rääkis, et ristmik suletakse remondiks tuleval nädalal. Ta pakkus, et kolmapäeval või nädala teisel poolel. Remonditöödeks on ristmik suletud 3-5 nädalat. Rannu sõnul kestab ristmiku remont kauem, kuid tööde iseloomust sõltuvalt on see vaja sulgeda nimetatud ajaks. Kaua remont kestab, seda Rannu öelda ei osanud. "Sõltub ilmast, sajused ilmad võtaavd tempo maha," sõnas ta ja lisas, et sügisel ennustamine on valetamine.