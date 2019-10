Lihakelm tüssas medtöötajaid

Tellijale

Üks sealne töötaja rääkis, et lambaliha kilogrammi eest küsis mees neli eurot, kaelakarbonaad maksis 2.40, vasikaliha hinnasildil oli 3.50 ning peekoni ja ribi kilogrammi eest soovis kelm saada 1.80. Sellistele hindadele ei suutnud nii mõnigi töötaja vastu panna ja andis tellimuse. Mees aga soovis ettemaksu, mis tegi inimesed ettevaatlikuks ja tehingust öeldi ära. Pärast klientide loobumist hakanud mehel lahkumisega kiire, enne ukse enda järel kinni tõmbamist lubanud ta kella 14 ajal tagasi tulla. Aga ei tulnud.

Polikliinikus kirjeldati lihamüüjat kui väga enesekindlat veenvalt rääkivat meest, kes paistis silma sisutiheda jutuga. Näiteks kasutanud ta väljendeid, et “ribil on palju liha, ei ole ainult kont” ja “kaelakarbonaad on väga ilus, peekon ilus taine”. Mees soovitanud osta tema käest odavamat kraami, sest milleks kalli liha peale raha raisata. Samas ei käinud mees kuigivõrd peale.