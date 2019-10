Tellijale

Hea õpetaja suudab ainet lastele edasi anda nii, et nad innustuvad õppimisest ning huvituvad ainest. Aga õpetaja on ka hingehoidja, kes lohutab, teeb pai, kuulab ja on toeks ka asjus mis õppeaineid ei puuduta. Õpetaja märkab ja vajaduse korral sekkub. On kindlasti õiglane, mitte õel. Õpetaja õpetab ka inimeseks olemist ja väärikust.