See oli üks õhtu, kui peale Jänedal teatris käimist sõitsin kodu poole ja sain aru, et lisaks sügisele on saabunud aeg, mida võiks nimetada helkuri kandmise aastaajaks. Või isegi poolaastaks, sest seda sünkjat aega on ees omajagu.