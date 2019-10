Tellijale

Hiljaaegu seda teadet lugedes tabasin end mõttelt, et viimast aastat silmas pidades sobiks meie valda iseloomustama näiteks tunnuslause “Tapa – populismi kants!”. Populismis on Tapa vallal tublid eeldused jõuda riigi parimate sekka.

Loomulikult on see küüniline ja võibolla ongi minu suhtumine veidi irooniliseks muutunud. Aga tõsiselt: tüütu on elada olustikus, mis meenutab kohe-kohe lähenevate valimiste saginat, ning lisaks on väga segane, kes juhib valda, kes vastutab lubatu ja kommunikeeritava eest, mida saab võtta tõsiselt ning mis on järjekordne poliitiline trikk.