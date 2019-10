Gripi vastu vaktsineerimine peab olema lihtne ja mugav

Terviseameti peadirektori Merike Jürilo sõnul on oluline, et kiire elutempo juures oleks vaktsineerimine gripi vastu võimalikult lihtne. Tema sõnul võtsid inimesed eelmisel aastal võimaluse end apteegis gripi vastu vaktsineerida väga hästi vastu. “Seega saab säärast võimalust kasutada ka sel hooajal. Patsiendi tervise huvides kehtivad loomulikult kõigile vaktsineerijatele ranged nõudmised ning toimingut saab läbi viia ainult tervishoiutöötaja.” Vaktsineerimine hooajalise gripi vastu on näidustatud kõikidele elanikele, erilist tähelepanu tuleks pöörata riskirühmadesse kuuluvatele inimestele: immuunpuudulikkusega lastele ja täiskasvanutele ning neile, kes saavad pikaajalist immuunsust pärssivat ravi.